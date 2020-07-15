В Николаевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, который будет наблюдаться в течение среды, 15 июля.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

— В Николаевской, Херсонской, Донецкой области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, - сказано в сообщении.

Напомним, что 14 июля, на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном районе города Николаев произошел пожар площадью 1500 м².