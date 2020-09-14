В 2021 году Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) предложит абитуриентам два формата теста по украинскому языку.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом рассказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

— Для проведения ВНО УЦОКО разработает тест по украинскому языку, а также еще одну сертификационную работу по украинскому языку и литературе, — сказала Татьяна Вакуленко.

Так, выпускники учреждений общего среднего образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, в 2021 году смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: сертификационную работу по украинскому языку (содержит только задания по украинскому языку) или сертификационную работу по украинскому языку и литературе, где есть задача как по украинскому языку, так и по украинской литературе.

На тест только по украинскому языку отводится 150 минут, на тестирование по украинскому языку и литературе — 210 минут.

По словам Татьяны Вакуленко, результаты теста только по украинскому языку будут засчитаны как государственная итоговая аттестация, также результаты этого теста могут быть использованы для вступления в ЗВО, но только на определенные специальности.

Эти специальности будут прописаны в условиях приема в учреждения высшего образования в 2021 году, проект этого документа будет обнародован в ближайшее время.

Результаты сертификационной работы по украинскому языку и литературе также будут засчитаны как ГНА по украинскому языку, участник этого ВНО получит два сертификата ВНО — по украинскому языку и по украинскому языку и литературе.

Татьяна Вакуленко добавила, что программа ВНО по украинскому языку и литературе была размещена на сайте УЦОКО еще в 2018 году, эта программа действовала в 2020 году и останется действующей в 2021 году.

Относительно обязательности использования норм нового правописания украинского языка Татьяна Вакуленко отметила, что участник тестирования может по своему усмотрению использовать как нормы действующего правописания, так и нормы предыдущего правописания.

По ее словам окончательный переход к нормам действующего правописания в задачах сертификационных работ теста по украинскому языку состоится постепенно в течение последующих 5 лет.

Напомним, что с 2021 года в Украине выпускники школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике. Раньше они могли выбирать между математикой и историей Украины.