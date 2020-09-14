Правительство Австрии приняло решение об усилении с понедельника, 14 сентября, масочного режима в стране из-за роста количества новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.

С понедельника ношение защитных масок становится обязательным в закрытых помещениях — не только в супермаркетах, как раньше, а во всей сфере торговли, в секторе услуг, при посещении органов государственной и местной власти, а также в школах, за исключением занятий в классах.

В спортивных заведениях обязательным становится ношение маски в гардеробных помещениях.

Мероприятия под открытым небом, в случае отсутствия закрепленных за каждым участником мест, ограничено до 100 человек, в помещениях — до 50 посетителей. При массовых мероприятиях с определенными местами для участников и разработанным концептом безопасности действует лимит до 3 тысяч человек под открытым небом и до 1,5 тысячи человек — в помещениях.

При проведении культурных мероприятий маску разрешается снимать только после занятия своего места в помещении. Также маску нужно носить и при посещении библиотек и выставок.

По-прежнему продолжает действовать правило об обязательном ношении масок при поездках на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Новые ограничения вступят в силу в пятницу, 18 сентября, с 14:00.