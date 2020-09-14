Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился в понедельник с иностранными гражданами, которые пытаются попасть из Беларуси в Украину, несмотря на ограничения въезда.

Об этом говорится на странице ГПСУ в Facebook.

— Глава ГПСУ встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничения въезда! Сегодня после обеда в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые, несмотря на ограничения въезда, пытаются попасть в Украину, — говорится в сообщении.

Сергей Дейнеко во время встречи с хасидами рассказал им требования постановления Кабмина об ограничении въезда иностранцев и подчеркнул, что каждый иностранец должен уважать законы Украины и правила пересечения государственной границы.

Глава ведомства обратил внимание, что в случае, если хасиды попытаются незаконно пересечь украинскую границу, то им придется за это отвечать.

Сейчас ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Ситуация остается контролируемой.

В ведомстве напоминают, что пограничники охраняют границу с Республикой Беларусь в усиленном режиме с целью недопущения любых провокаций, нестандартных ситуаций и предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев.

Напомним, владелец одного из кафе в городе Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям.