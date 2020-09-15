Управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц.

Об этом сказала начальница управления Ирина Шамрай на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности 14 сентября, пишут НикВести.

— Мы обращались в управление финансов по поводу выделения дополнительных средств. У нас внутренне можно перераспределить на сессии 2,2 миллиона на средства индивидуальной защиты. Эти деньги есть у нас, их сессия перераспределяет — и мы сразу все закупаем. Но, как показывает последняя неделя, как развиваются события, у нас даже этой суммы будет недостаточно, — сказала она.

Ирина Шамрай рассказала, что, учитывая заполненность горбольницы № 3, придется увеличивать количество мест для больных коронавирусом и приобретать дополнительно средства защиты для медиков, поскольку они расходуются очень быстро.

— Также там работает хирургический стационар. И есть пациенты, у которых не только COVID-19, но и хирургическая патология, — добавила Ирина Шамрай.

Поэтому горздрав просит дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и 2 миллиона на дезсредства.

Отметим, что заполненность коек в больнице Николаевской городской больнице № 3 по состоянию на сегодня, 15 сентября, составляет уже 100%.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что, учитывая темпы роста новых случаев COVID-19, больница № 3, которую открыли для приема больных только 10 сентября, может заполниться уже через 2-3 недели.

Также городской голова заявлял, что областной центр лечения инфекционных заболеваний отказывается принимать жителей города, больных коронавирусом.