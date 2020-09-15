Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться в полицию, чтобы правоохранители штрафовали горожан, которые не носят маски в общественном транспорте.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях сегодня, 15 сентября, передают НикВести.

Городской голова рассказал, что сегодня от коронавируса два человека умерло в больнице № 1, еще один в больнице № 3, а количество новых случаев растет ежедневно.

— Я сегодня чисто для эксперимента, ехал в машине по городу, вышел на улице Малой Морской и проспекте Центральном. Посмотрел все «маршрутки», которые проезжают. Единицы сидят в масках. Единицы. И когда вы садитесь все без масок, вы, в первую очередь, можете заразиться, а во вторую, заразить других, если вы уже заражены. Услышьте. За прошедшие сутки три человека умерли от ковида. Это не там где-то в Италии, Испании, Киеве. 70 людей выявлено за сегодня. Количество ежедневно увеличивается. Количество болеющих, которые из «средней тяжести» переходят в тяжелое состояние увеличивается, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что обратится в полицию, чтобы правоохранители возобновили активные проверки общественного транспорта и штрафовали людей без масок.

Ранее сообщалось, что заполненность коек в Николаевской городской больнице № 3 по состоянию на сегодня, 15 сентября, составляет уже 100%.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что, учитывая темпы роста новых случаев COVID-19, больница № 3, которую открыли для приема больных только 10 сентября, может заполниться уже через 2-3 недели.

Также городской голова заявлял, что областной центр лечения инфекционных заболеваний отказывается принимать жителей города, больных коронавирусом.