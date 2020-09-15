В 2020 году в Украине открыли 148 уголовных дел из-за препятствия журналисткой деятельности. Полиция направила в суд 10 дел в преступлениях против журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В течение 2020 года полиция зарегистрировала 148 уголовных производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов из которых 111 — ст. 171 УК Украины, 37 — ст. 345-1 УК Украины. По результатам проведенного расследования в суд направлены обвинительные акты в 10 уголовных производствах», — говорится в сообщении.

В частности, по 171 статье УК — расследуется 55 дел, по статье 345-1 — 22 дела, из которых 45 расследуют подразделения дознания, 31 — следствие, в частности: Винницкая — 5, Волынская — 1, Днепропетровская — 2, Донецкая — 3, Закарпатская — 1, Киевская — 7, Луганская — 2, Львовская — 9, г. Киев — 19, Николаевская — 1, Одесская — 11, Полтавская — 1 Ровенская — 1, Сумская — 1, Харьковская — 5, Херсонская — 3, Хмельницкая — 1, Черновицкая — 1, Черниговская — 2 области.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении чиновников Николаевской облгосадминистрации, которые не пустили журналистов нескольких изданий на встречу главы ОГА Александра Стадника с предствителями печатных СМИ.

Так, 21 февраля глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет. При этом представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри.

В связи с этим журналисты изданий «НикВести» и «Мой город» написали заявление в полицию с просьбой дать оценку и принять меры по отношению к чиновникам Николаевской ОГА, препятствовавшим их работе.

По данному факту следователями Центрального отдела полиции начато расследование уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.