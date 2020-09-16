Объект, реализованный в Корабельном районе Николаева в рамках проекта Общественного бюджета в 2018 году под названием «Шикарная волейбольная площадка», порос травой и камышом.

На территории спортплощадки — мусор и сломанные скамейки, говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Микоаїв».

На проект в 2018 году потратили около 170 тысяч гривен.

— Здесь натянута сетка для волейбола, там качели были детские. Все разворовали, что могли — вынесли. Убирали сначала, был здесь молодой парень, ходил вдоль берега, мусор весьздесь убирал. А потом вдруг его не стало. Пожалуй, платить перестали, он перестал убирать, — рассказала жительница Широкой Балки Надежда Божик.

В городском управлении коммунального имущества объясняют, что проекты общественного бюджета после введения в эксплуатацию передают на баланс различных коммунальных учреждений.

— Каждый проект выполняет распорядитель бюджетных средств, в соответствии с областью. Это может быть департамент ЖКХ, это может быть администрация района. Это может быть управление образования или другие наши распорядители бюджетных средств, — сказал начальник управления коммунального имущества Мкртыч Мкртчян.

В данном случае распорядителем средств была администрация Корабельного района.

— Территория береговой зоны вдоль Бугского лимана в районе СВС «Зорька» включена в перечень объектов зеленого хозяйства, отнесенных к территориям рекреационного назначения. На данный момент балансодержатель указанной территории не определен. Продолжается процесс передачи волейбольной площадки на баланс КП ДЕЗ «Пилот», — сказала секретарь администрации Корабельного района Елена Солончук.

Для того, чтобы в дальнейшем, такие объекты не оставались без присмотра в период, пока они не приняты балансодержателем, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства планируют создать предприятие, на чей баланс передавать подобные объекты.