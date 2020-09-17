Группа астрономов из Манчестерского университета в Великобритании нашла во Вселенной пять новых гигантских радиогалактик.

Об этом сообщает Phys.org.

По данным ученых, речь идет о галактиках J0941 + 3126, J1331 + 2557, J1402 + 2442, J1421 + 1016 и J1646 + 3627. Их размеры составляют от 2,3 до 2,6 млн световых лет.

Все они имеют сравнительно высокое радиоизлучение и, вероятно, могут быть эллиптическими или промежуточными дисковыми галактиками.

Отмечается, что нахождение гигантских радиогалактик очень важно, ведь они помогают астрономам изучать формирование и эволюцию радиоисточников.

Напомним, ранее телескоп «Hubble» от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал снимок спиральной галактики NGC 4907, которая находится в созвездии Волосы Вероники.