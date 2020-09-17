Пандемия коронавируса нового типа отбросила мир в развитии на 20 лет в прошлое.

Об этом говорится в ежегодном докладе, который опубликовал фонд Билла и Мелинды Гейтс, сообщает ВВС.

— Катастрофа, что увеличивается - так лучше всего описать пандемию Covid-19. Сначала появился сам вирус, потом правительства стали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а тогда люди перестали ходить к врачам из страха заразиться: все это - элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения, — говорится в докладе.

По мнению Гейтса, за время пандемии количество людей, живущих в крайней бедности, выросло на 7%. Также к уровню 90-х годов упало количество тех, кто вакцинируется.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.