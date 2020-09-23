Авиакомпания «Международные авиалинии украины» с 9 декабря 2020 года возобновит прямые рейсы из Киева в Нью-Йорк, однако на самолете меньшей вместительности — Boeing 737.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, пишет avianews.com.

В расписание авиакомпания внесла два еженедельных рейса - по средам и воскресеньям.

Вылет рейсом PS 231 из Киева планируется в 10:00 с прилетом в Нью-Йорк в 15:35. Время в пути составит 12 часов 35 минут.

Из Нью-Йорка рейс МАУ PS 232 будет вылетать в 22:10 с прилетом в Киев в 16:30 на следующий день. Время в пути составит 11 часов 20 минут.

Ранее МАУ летала из Киева в Нью-Йорк на 261-местных Boeing 767-300ER и 361-местных Boeing 777-200ER. Эти типы дальнемагистральных авиалайнеров могут осуществлять трансатлантические рейсы без промежуточных посадок.

Выбор МАУ в пользу Boeing 737 для возобновления рейсов может быть связан с тем, что заполнить эти самолеты в условиях кризиса будет легче, поскольку они вмещают от 186 до 215 пассажиров (зависимо от версии).

Однако дальности этих ВС не хватает для выполнения прямых полетов из Украины в США. Хотя на сайте МАУ не указано, что самолеты будут делать дополнительную посадку на дозаправку, о ней косвенно свидетельствует увеличенное примерно на 2 часа время в пути по сравнению с беспосадочными рейсами.

Издание routesonline.com сообщает, что промежуточная посадка по пути в обе стороны запланирована в главном столичном аэропорту Исландии - Кеблавик. Время остановки составит 1 час.

МАУ продает авиабилеты Киев-Нью-Йорк в обе стороны по цене от 16 тысяч 400 гривен по самому дешевому тарифу Economy Light.

На странице выбора тарифов в его описании указано, что в перевозку включены два места ручной клади по 7 килограмм и 5 килограмм , багаж 23 килограмма и питание. Однако на странице заполнения данных о пассажире в примечании указано, что питание не предоставляется.

Сейчас добраться из Киева в Нью-Йорк можно рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Стыковки в США также предлагают Lufthansa и KLM, но большинство иностранцев с визами не могут использовать аэропорты в Европе из-за запрета, введенного указом президента США Дональда Трампа еще весной 2020 года.

Напомним, что с понедельника, 21 сентября, «Укрзалізниця» возобновила продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена.