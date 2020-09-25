Авиакомпания МАУ запланировала перелет из китайского Тяньцзиня в Киев. Рейс планируют осуществить 26 сентября. Во время перелета самолет осуществит промежуточную посадку в Дели, для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов, которые учатся в украинских вузах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

— МИД Украины, авиакомпании МАУ и нашим зарубежным партнерам удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября, — говорится в сообщении.

Таким образом, говорится в сообщении, украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией.

Напомним, Украина третьего февраля прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, авиакомпания МАУ внесла в «черный список» пассажирку рейса PS6212 Анталия-Киев, которая после остановки самолета у гейта №11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло.