Великобритания в течение следующих четырех лет выделит £340 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщит во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет ZN.ua со ссылкой на The Telegraph.

Новый взнос Великобритании будет на 30% больше по сравнению с предыдущей суммой, выплаченной организации Лондоном. Таким образом планируется компенсировать действия лидера США Дональда Трампа, который решил выйти из ВОЗ и остановить ее финансирование.

По сообщению издания, английские власти дадут понять, что увеличение взноса будет зависеть от дальнейших действий ВОЗ. В том числе от того, пойдет ли она на значительные реформы из-за критики своих действий в начале пандемии.

Еще £500 млн будут потрачены на помощь 92 странам из числа беднейших в мире. Деньги пойдут на обеспечение их вакциной и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Джонсон также объявит о выделении £71 млн международному объединению по распределению вакцин от COVID-19 COVAX, созданному ВОЗ. Дополнительное финансирование должно помочь Великобритании получить 27 млн доз вакцины.

По состоянию на утро пятницы в мире зарегистрировали 32 413 887 случаев коронавируса, в частности 987 742 летальных исходов и 23 928 589 выздоровевших пациентов.

Во Франции и Великобритании накануне зафиксировали антирекорды по суточному приросту новых инфицированных коронавирусом - 16 096 и 6 634 соответственно. Показатели являются самыми высокими для стран с начала пандемии.

Во Франции увеличилось количество госпитализаций - за прошедшую неделю в больницы попали 4 250 человек, 718 из них — в отделения интенсивной терапии.

Великобритания продолжает быть антилидером в Европе по количеству смертей от осложнений из-за коронавируса. За сутки зафиксировали 41 летальный случай, а общее количество выросло до 41 902.

Напомним, Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года. В планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.