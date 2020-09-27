Об этом сообщает New York Post.

С июля китайцы получают экспериментальную вакцину против COVID-19, несмотря на беспокойство о ее безопасности и эффективности.

Китайские представители отрасли здравоохранения заявляют, что почти уничтожили коронавирус, но хотят обеспечить его невозврат.

В частности, член Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй заявил, что Китай получил «понимание и поддержку» Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать использование вакцины. По его словам, некоторые люди профессий «высокого риска», например медицинский персонал передовой линии, имеют право получать вакцину с 22 июля.

Чжэн Чжунвэй добавил, что во время клинических испытаний не заметили серьезных побочных эффектов от применения вакцины.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.

При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».

Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины. Также стало известно, что в Российской Федерации готовят к регистрации вторую вакцину от коронавируса. Ожидается, что ее зарегистрируют в конце сентября-начале октября.

Также напомним, в проекте государственного бюджета на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса