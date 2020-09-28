В Украине на 8:50 28 сентября зафиксировано уже 201 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,6 тысячи.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 201 305 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 671 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 996 человек, из них за сутки - 37.

Обновленных данных по выздоровевшим нет, по состоянию на 27 сентября выздоровели от болезни уже 87 882 человек.