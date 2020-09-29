Порт «Ника-Тера» поддержал Николаевский футбольный клуб «Ника», который дебютировал в чемпионате Украины по футболу среди женских команд в Высшей Лиге.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

Чемпионат Украины по футболу среди женских команд – это ежегодное соревнование для украинских женских футбольных клубов, проводимое Федерацией футбола Украины.

— ФК «Ника» несколько лет подряд побеждал в Первой и Высшей Лиге среди детей, где выросло очень много талантливых игроков. Все это привело к тому, что футбольный клуб вышел в Высшую Лигу среди взрослых. Успешное выступление в первой лиге открыло нам дверь в Высшую лигу Чемпионата Украины среди женских команд. Мы только начинаем делать первые шаги в профессиональном футболе, но уже есть небольшие успехи – наш дебют в Высшей Лиге начался с победы. Мы благодарны порту за поддержку, – прокомментировал тренер женской футбольной команды Владимир Ефимако.

«Ника-Тера» уже второй год поддерживает команду, в прошлом сезоне порт обеспечил футболисток спортивной формой. А уже в нынешнем сезоне специализированный порт покрыл расходы на обязательную сдачу тестов на COVID-19.

— Одно из требований участия в этом году в Высшей лиге – это сдача каждые 14 дней тестов на коронавирусную инфекцию. Мы снова обратились в компанию «Ника-Тера» с просьбой помочь нам в этом вопросе. Руководство предприятия пошло нам на встречу, и мы смогли вовремя стартовать, – добавил Владимир Ефимако.

На данном этапе главная задача ФК «Ника» – это повышение качества игры, рост мастерства и закрепление в Высшей лиге.

Поддержка спорта, медицины и образования – приоритетные направления КСО «МСП Ника-Тера».

Напомним, Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, победил в двух номинациях ХІІІ Национального морского рейтинга Украины: «Золотая тонна» и «Абсолютный рост».