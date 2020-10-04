Военнослужащие воинской части 3039 Национальной гвардии Украины приняли участие в совместном фотопроекте с «солнечными детьми», которыми занимается благотворительный фонд «Доброта и доверие».

Об этом сообщили в пресс-службе воинской части.

Несмотря на погодные условия маленькие николаевцы вместе со своими родителями стали участниками такой долгожданной съемки с бойцами Национальной гвардии Украины. Для каждого из них это был удивительный день, настоящий праздник для семей с особыми детьми.

— Это не первый наш совместный благотворительный проект с нацгвардейцамы. Мы снова решили подарить детям с особыми потребностями маленький праздник. Военные - это волевые, мужественные люди, и дети с инвалидностью тоже по-своему сильны: они маленькие солдаты по жизни, борющиеся со своими болезнями, с не всегда приветливым обществом, в котором им непросто себя реализовывать и проявлять. Поэтому сегодняшнюю фотосессию мы решили назвать «Храбрые сердца» - на ней встретились сильные духом взрослые и дети, в чем-то похожи между собой, - рассказывает Валентина Ткаченко.

Каждый из бойцов охотно поддержал идею совместного фотопроекта и с удовольствием принял в нем участие. Нацгвардейцы не были удивлены, что работать придется с особыми фотомоделями, наоборот, даже порадовало - что появилась еще одна возможность подарить юным борцам кусочек тепла и внимания.

— Когда нам предложили поучаствовать в фотосъемке с детьми, мы все без колебаний согласились. Каждый из нас хотел сделать что-то хорошее для них. Очень много тепла, внимания, положительных эмоций во время съемок. Я считаю, что мы зажгли огоньки в их сердцах, - рассказывает старший солдат Дмитрий Незнанов.

Дети были в восторге от того, что в этот день им не только гвардейцы уделили внимание, но и была предоставлена возможность примерить форму, экипировку и посидеть в технике, которая привлекается каждый день к несению службо-боевых задач, почувствовать себя настоящим стражем.

Но, настоящим героем фотопроекта стал пес Амур - он моментально стал любимцем детворы. Амур, как мужественный воин-гвардеец, выдержал то нашествие эмоций, которое на него обрушилось от детей.

— Отдельная благодарность от моего сыночка Артема за знакомство с непревзойденным Амуром - бельгийской овчаркой. Ему только 10 месяцев, а он уже имеет свою «форму», служебные обязанности, и обучение настоящего бойца. Амурчик, хотя сам почти ребенок, обращался с детьми вежливо и мягко, выдержал бешеный напор нежности десятков маленьких сердечек, - рассказывает мать особенного ребенка Наталья Григорьян.

Из лучших снимков этой фотосессии в Николаеве будет организована выставка. Затем фотографии передадут воинскую часть и в детские реабилитационные центры.