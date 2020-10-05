В понедельник, 5 октября, около полудня на площади Ала-Тоо в столице Киргизии Бишкеке началась акция протеста. Ближе к вечеру сотрудники милиции стали разгонять демонстрантов.

Об этом сообщает издание 24kg.

Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены. На площади собрались около 6 тысяч человек, сейчас их разгоняют правоохранители.

Демонстрантов разгоняют при помощи водометных машин, слышны взрывы шумовых гранат. Силовики также используют спецтехнику.

Кроме того, в районе площади Ала-Тоо наблюдаются проблемы со связью.

Протестующие пытались штурмовать дворец президента. Полиция оттеснила участников акций от Белого дома с помощью водометов и слезоточивого газа.

Силовики выстроились вокруг Белого дома и пытались не пускать протестующих. Протестующие закидывали их камнями, а правоохранительные органы в ответ использовали водометы и слезоточивый газ.

Демонстрантов оттеснили от дворца президента. Также зачищали и площадь перед Белым домом.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Издание сообщает, что в результате разгона акции протеста есть пострадавшие. В свою очередь, медики заявляют, что к ним пока никто не обращался из присутствующих на митинге.

Напомним, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.

В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.

Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.