Министерство образования и науки начинает испытания новых е-приложений для создания и ведения школьных электронных журналов и дневников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

— Сегодня на рынке образовательных услуг е-журналы и е-дневники — это не новинка. Есть достаточно коммерческих предложений по комплексным цифровым решениям для школ, которые содержат эти сервисы. Но не все школы могут позволить их себе финансово. Поэтому мы предлагаем базовую бесплатную версию электронных журналов и дневников, а школы уже смогут выбирать, — отметил заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.

В испытании новых е-приложений примут участие не менее чем два-три учебные заведения из каждой области. Тестирование продлится с 5 по 16 октября. Все полученные от учителей и администраций школ замечания будут оперативно обработаны и учтены при настройке системы. После завершения этого этапа (ориентировочно уже в ноябре этого года) государственные е-журналы и е-дневники станут доступными всем украинским школам на бесплатной основе.

Новое программное обеспечение разработано на базе государственной модульной системы АИКОМ (ранее ГИСО), которая известна многим педагогам как инструмент по сбору образовательной статистики.

Те школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде. Для этого МОН готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

— Это позволит убрать излишнюю нагрузку на учителей. А в будущем, благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик будет менять школу, вся информация о его успешности, достижениях и т. д. будет следовать за ним в новое учебное заведение. А для нас будет открыта еще и возможность перенаправлять за таким учеником государственные средства на его обучение, — отметил замминистра.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины и корпорация Microsoft (США) договорились о сотрудничестве в части внедрения в Украине программы Azure Expansion Program, предусматривающий создание гипермасштабируемых облачных сервисов.