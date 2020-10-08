Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает студпарламент КНУ.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с целью предотвращения заболеваний в коллективе ректор обязал деканов факультетов, директоров институтов, колледжей, лицея в течение 8-23 октября перевести обучение с аудиторных форм на дистанционное.

Ректор КНУ Леонид Губерский также поручил осуществлять постоянный мониторинг за соблюдением требований качества высшего образования, организовать ежедневный мониторинг прибытия и наличия иностранных студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, усилить постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья сотрудников университета и обучающихся.

Усилят пропускной режим в общежитиях университета.

Напомним, половина состава МБК «Николаев» и главный тренер заразились коронавирусом и сейчас находятся на самоизоляции.