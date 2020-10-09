За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 9 октября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 250 538 человек, из них 110 650 выздоровели, летальных исходов — 4779.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.