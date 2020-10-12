Более 180 стран уже присоединились к международной программе COVAX, с помощью которой страны должны получить вакцину от коронавируса, когда она появится. В этих странах живет 99% населения планеты.

Об этом на брифинге 12 октября сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, пишет РБК-Украина.

— Механизм COVAX набирает силу. К нему присоединились более 180 стран, в том числе Китай. В этих странах в общей сложности проживает 99% населения планеты, — отметила Сумья Сваминатан.

Согласно планам программы, к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены 2 млрд доз вакцины. Украина также является участником COVAX.

Напомним, что по самым оптимистическим прогнозам, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года.