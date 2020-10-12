За последние сутки в Великобритании зафиксировали почти 14 тысяч новых случаев коронавируса. После этого премьер-министр Борис Джонсон представил новую систему ограничений, чтобы не вводить общенациональный локдаун.

Как пишет Reuters, Джонсон объявил о новой трехуровневой системе в попытке стандартизировать лоскутное одеяло часто сложных и запутанных ограничений, введенных по всей Англии. За новую систему должен голосовать парламент.

Уже со среды, 14 октября, локдаун будет включать в себя закрытие пабов и баров в районах, помещенных в «очень высокий» уровень тревоги. Другие уровни в новой системе — «средний» и «высокий».

В районах наивысшей категории риска будут также закрыты спортивные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы, игровые центры для взрослых и казино.

Большинство районов Англии будут переведены на средний уровень тревоги - это означает, что текущие ограничения сохранятся, включая комендантский час для заведений гостеприимства в 10 вечера

Но районы, где уже действуют местные ограничения на визиты в гости, будут автоматически приведены в «очень высокий» уровень.

Ливерпульский городской округ станет первым районом, который перейдет на очень высокий уровень тревоги.

При этом Джонсон также заявил, что все торговые точки, школы и университеты останутся открытыми.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании анонсировало введение штрафов от 1 до 10 тысяч фунтов стерлингов (36 — 363 тысяч грн соответственно) для граждан, которые откажутся от самоизоляции. До сих пор совет самоизолироваться был только рекомендованым.