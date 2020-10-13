На заседании правительства, которое состоится во вторник 13 октября, Минздрав предложит ряд более строгих ограничений в зонах эпидемической опасности, но о локдауне речь не идет.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Укринформ.

— Завтра на заседании правительства мы будем предлагать более жесткие ограничения в нашей стране, но без каких-либо локдаунов, вещей, которые будут останавливать экономику. Потому что мы понимаем, что сейчас это невозможно, второй локдаун невозможен в нашей стране, — сказал Максим Степанов.

По его словам среди предложений — изменения к адаптивному карантину: запрет массовых мероприятий с участием более 50 человек в «зеленой» зоне, более 30 — в «желтой», 20 — в «оранжевой» и полный запрет — в «красной» зоне.

При этом министр отметил, что такие ограничения как определенное количество людей на определенную площадь - не работают.

Как сообщалось, на заседании Кабмина 13 октября Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря.

