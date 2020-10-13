Компания «Johnson & Johnson» сообщила, что приостановила испытание своей вакцины от коронавируса COVID-19 из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев.

Об этом сообщает CNN.

Компания сообщила, что в данный момент изучается состояние заболевшего добровольца. Более расширенная информация будет опубликована позже.

В данный момент «Johnson & Johnson» проводит третий этап испытания вакцины. На этом этапе вакцину должны испытать до 60 тысяч добровольцев из разных стран. Ожидается, что вакцина будет готова к началу 2021 года.

Напомним, ранее британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления возможного побочного эффекта у одного из пациентов.