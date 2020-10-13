Туристка из Канады Николь вернула в Археологический парк Помпеи пять артефактов, которые она украла 15 лет назад. Она рассказала, что на протяжении этих лет ее и семью преследовали несчастья.

Об этом сообщает CNN.

Она послала в музей две плитки из белой мозаики, два куска амфоры и кусок керамической стены. К этой посылке она прикрепила письмо, в котором объяснила свое решение.

— Я хотела иметь частичку истории, которую невозможно купить, — объясняла Николь, добавив, что на момент кражи была «молодой и тупой».

По ее словам, после возвращения в Канаду после путешествия она дважды лечила рак груди, а ее семья страдала от финансовых трудностей. В неудачах женщина обвиняла и украденные артефакты, у них была «негативная энергия», страдания тех, кто погиб из-за извержения вулкана.

— Мы хорошие люди, и я больше не хочу, чтобы проклятие было на моей семье, детях, на мне. Пожалуйста, простите за мой опрометчивый поступок, — написала туристка.

Она добавила, что одну плитку подарила другу, поэтому не знает, вернет ли он ее.

По словам представителя парка, за прошедшие годы сотни посетителей вернули небольшие артефакты, такие как мозаичная плитка и кусочки гипса, которые они украли во время посещения парка.

Говорят, что украденные артефакты не имели особой ценности, интереснее были письма людей. Они заявляли о несчастьях из-за этих предметов. Поэтому в музее решили сделать выставку писем и возвращенных предметов.