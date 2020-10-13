Министерство развития общин и территорий Украины создало новый атлас административно-территориального устройства Украины с новым районным делением и территориальными общинами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Атлас содержит подробную информацию о новых названиях, границах, площади, количестве населения, составе по общинам каждого нового района каждой области.

— С самого начала децентрализации, мы не просто пытались создать новую карту Украины. Задача была намного амбициозней — мы стремились, чтобы все общины в стране получили равные возможности, которые бы позволили им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги. В этом мы видели залог успеха для всей Украины. Из года в год реформа получала реальные очертания, — говорится в сообщении.

В атласе сообщается, что сейчас Украина разделена на 136 районов, 17 из которых размещены на временно оккупированных территориях. Всего в Украине 29 тысяч 710 населенных пунктов и 1 469 территориальных общин.

Напомним, Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 ныне существующих районов и создании вместо них 138 новых.