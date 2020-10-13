В Украине запустили чат-бот «Выборы-2020» для обеспечения прозрачного избирательного процесса и контроля за ходом выборов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Если вы стали свидетелем нарушения и находитесь на месте — сообщите в полицию через чат-бот с вашего мобильного телефона, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что чат-бот поможет определить такие виды нарушения:

подкуп избирателей или комиссии;

финансирование агитации;

ведение агитации;

препятствование волеизъявлению.

После описания факта нарушения необходимо выбрать область и адрес, где произошло это нарушение.

— Если вы находитесь на месте — одним кликом можно добавить геолокацию. После этого отправьте фото или видео нарушения и комментарий к нему. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона, — объяснили в МВД.

После этого сообщение будет передано в Ситуационный центр Нацполиции, где его обработают и зарегистрируют, а затем на место происшествия будет направлен патруль полиции.

Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет пообещал, что местные выборы в области будут честными и прозрачными.