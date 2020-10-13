Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 13 октября.

— Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. И пока это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и в целом в мире, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также премьер анонсировал ряд нововведений. Изменится разрешенное количество людей в массовых собраниях: в «зеленой» зоне — не более 50 человек, в «желтой» — не более 30, в «оранжевой» — не более 25. В то же время разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей.

Также Минздрав рекомендовал ввести каникулы для средних учебных заведений с 15 по 30 октября. После их окончания возможен переход на дистанционное обучение. Учреждениям профтехобразования, перед высшими и высшего образования рекомендуют перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 5133 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.