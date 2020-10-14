В аннексированном Крыму оккупационные власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на пресс-службу так называемого «городского правительства».

— В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям... С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день, — сказано в сообщении.

Сейчас запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн куб м воды. При этом 7 млн куб м — «неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя».

Напомним, ранее в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым считают, что обеспечивать Крым водой по международному законодательству должна оккупационная власть.