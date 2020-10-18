По состоянию на 18 октября в Николаевской городской больнице №1 заняты все 150 коек, предназначенных для больных коронавирусом.

Об этом идет речь в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

При этом, в другом сообщении штаба было сказано, что в настоящее время в городской больнице №1 лечение проходят 167 человек, хотя она рассчитана на 150 койко-мест.

Городские больницы №2, №3 и №5 заполнены на 14%, 43,5% и 57,3% — соответственно.

Николаевская областная «инфекционка» заполнена больными на 72,7%.

Напомним, по состоянию на утро 18 октября в Николаевской области выявлено 135 новых случаев COVID-19. Из этого числа 97 случаев приходится на Николаев. За сутки от последствий, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 человека.