В воскресенье, 18 октября, компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников. В частности, 60 спутников доставила ракета-носитель Falcon 9 для раздачи интернета Starlink.

Видео запуска опубликовали на канале SciNews.

Запуск производился с площадки комплекса LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

После запуска SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты на морскую платформу. После вывода на орбиту 60 новых спутников Stralink их общее количество составляет 833.

Напомним, что 30 августа компания SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая должна вывести на околоземную орбиту спутник SAOCOM 1B.