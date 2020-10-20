Разработчики представили Президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом шла речь на совещании с участием ученых, привлеченных к разработке, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
— Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию, — сказал Владимир Зеленский.
Как рассказали в ОП, разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Отмечается, что эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.
«Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода», — объяснили в Офисе Президента.
На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.
Один из разработчиков — международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов — отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.
Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех следующих фаз.
«О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации», — добавили в ОП.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может стоить 37 долларов (1048 гривен).
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Разработчики представили Президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом шла речь на совещании с участием ученых, привлеченных к разработке, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
— Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию, — сказал Владимир Зеленский.
Как рассказали в ОП, разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Отмечается, что эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.
«Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода», — объяснили в Офисе Президента.
На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.
Один из разработчиков — международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов — отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.
Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех следующих фаз.
«О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации», — добавили в ОП.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может стоить 37 долларов (1048 гривен).