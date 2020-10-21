В Болгарии из-за пандемии коронавируса вводят обязательное ношение масок на улице с 22 октября. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Об этом сообщает DW.

Министр здравоохранения страны Костадин Ангелов убежден, что ношение защитных масок, включительно с соблюдением социального дистанцирования и проведением регулярных дезинфекционных мероприятий, поможет замедлить распространение вируса примерно на 30 процентов и поможет избежать перегрузки системы охраны здоровья.

— Мы ожидаем, что количество новых случаев инфицирования снизится, если люди будут строго придерживаться этих мер, — сказал он.

Всего в Болгарии, население которой составляет 7 миллионов человек, зафиксировано 30 527 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки подтвердили 1024 случаи заболевания.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ужесточении мер для сдерживания распространения коронавируса.

Также Нидерланды ввели частичный локдаун из-за роста случаев коронавируса.