Конституционный суд Польши во время заседания в четверг назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.

Такое решение КС принял в полном составе, двое судей имели особое мнение, сообщает корреспондент Укринформа.

Судьи КС РП признали, что аборт в случае патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека.

Решение КС Польши сужает легальное поле в Польше для осуществления абортов. С этого времени женщины смогут прерывать беременность только в случае, когда под угрозой оказывается жизнь женщины или беременность произошла в результате преступления, в частности изнасилования.

Решение КС вызвало положительную реакцию в правоконсервативных кругах Польши, положительно по этому поводу высказалась канцелярия президента Польши. В то же время свое возмущение не скрывают политики и организации левоцентристского направления.

Бывший президент Евросовета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск назвал обсуждение темы аборта в эпицентре пандемии коронавируса «политической подлостью». Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борис Будка отметил, что Ярослав Качиньский «пытается устроить польским женщинам ад».

Польское законодательство в вопросах абортов является одним из самых консервативных в Европе.

Напомним, в прошлом году сенат американского штата Алабама принял законопроект о запрете абортов — женщина не сможет сделать аборт даже в случае изнасилования или инцеста. Единственное исключение — риск для ее здоровья.