В ночь на субботу, 24 октября, в Украине наступит «день тишины» перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.
Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
Запрет агитации в «день тишины» не действует на распространение информации непосредственно о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.
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В ночь на субботу, 24 октября, в Украине наступит «день тишины» перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.
Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
Запрет агитации в «день тишины» не действует на распространение информации непосредственно о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.