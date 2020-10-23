В ночь на субботу, 24 октября, в Украине наступит «день тишины» перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.

Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Запрет агитации в «день тишины» не действует на распространение информации непосредственно о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.