Правительство Польши приняло решение ввести жесткий карантин на территории страны из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Согласно постановлению правительства, с субботы, 24 октября, вся Польша становится "красной" зоной. Также в связи с ужесточением карантина старшие классы начальной школы переходят на удаленное обучение. Рестораны и бары будут закрыты, кроме тех, которые могут предоставить доставку еды.

Отметим, что в Польше сегодня зафиксировали очередной рекорд по количеству инфицированных коронавирусом — за сутки выявили более 13 тысяч случаев. В то же время за сутки зафиксировали 150 летальных случаев.

Напомним, в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.