Правительство Польши приняло решение ввести жесткий карантин на территории страны из-за роста числа инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает польское издание RMF24.
Согласно постановлению правительства, с субботы, 24 октября, вся Польша становится "красной" зоной. Также в связи с ужесточением карантина старшие классы начальной школы переходят на удаленное обучение. Рестораны и бары будут закрыты, кроме тех, которые могут предоставить доставку еды.
Отметим, что в Польше сегодня зафиксировали очередной рекорд по количеству инфицированных коронавирусом — за сутки выявили более 13 тысяч случаев. В то же время за сутки зафиксировали 150 летальных случаев.
Напомним, в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Правительство Польши приняло решение ввести жесткий карантин на территории страны из-за роста числа инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает польское издание RMF24.
Согласно постановлению правительства, с субботы, 24 октября, вся Польша становится "красной" зоной. Также в связи с ужесточением карантина старшие классы начальной школы переходят на удаленное обучение. Рестораны и бары будут закрыты, кроме тех, которые могут предоставить доставку еды.
Отметим, что в Польше сегодня зафиксировали очередной рекорд по количеству инфицированных коронавирусом — за сутки выявили более 13 тысяч случаев. В то же время за сутки зафиксировали 150 летальных случаев.
Напомним, в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.