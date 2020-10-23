Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране. Ограничения будут длиться шесть недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французские СМИ.
Отмечается, что комендантский час будет распространяться на 54 департаментов и территории Французской Полинезии. В целом это более половины департаментов Франции, в которых проживают 46 млн граждан.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.
В районах с комендантским время запрещены ночные прогулки и поездки. В случае нарушения грозит штрафом в размере 135 евро (3750 евро в случае повторного нарушения).
В то же время днем не будут работать бары, спортзалы, ярмарки, выставки, а театры и кинотеатры должны работать до 21:00.
При этом общественный транспорт продолжит свою работу в обычном режиме, а высшие учебные заведения смогут пропускать в здания не более половины студентов из обучающихся на дневной форме. Стадионы для занятия спортом также останутся открытыми.
Напомним, в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводится комендантский час. Решение о введении ограничений на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом принял центральный кризисный штаб.
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Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране. Ограничения будут длиться шесть недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французские СМИ.
Отмечается, что комендантский час будет распространяться на 54 департаментов и территории Французской Полинезии. В целом это более половины департаментов Франции, в которых проживают 46 млн граждан.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.
В районах с комендантским время запрещены ночные прогулки и поездки. В случае нарушения грозит штрафом в размере 135 евро (3750 евро в случае повторного нарушения).
В то же время днем не будут работать бары, спортзалы, ярмарки, выставки, а театры и кинотеатры должны работать до 21:00.
При этом общественный транспорт продолжит свою работу в обычном режиме, а высшие учебные заведения смогут пропускать в здания не более половины студентов из обучающихся на дневной форме. Стадионы для занятия спортом также останутся открытыми.
Напомним, в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводится комендантский час. Решение о введении ограничений на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом принял центральный кризисный штаб.