В ближайшие несколько месяцев будет чрезвычайно тяжелым периодом в процессе преодоления пандемии коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

Он отметил, что некоторые страны сейчас находятся на опасной траектории.

— Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, по состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата от коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.