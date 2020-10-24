Австрийская почтовая служба выпустила посвященную коронавируса марку, в которой объединила два аспекта пандемии — туалетную бумагу и социальное дистанцирование.

Об этом сообщает Wiener Zeitung.

«Коронамарка» стоимостью 2,75 евро выпускается в листах шириной 10 см, или десятой части 1 метра. Это дистанция, которую правительство советует держать друг от друга, и которую в официальных кампаниях символизирует слоненок.

— Если вы сложите 10 листов с марками, то получите расстояние в метр - или длину слоненка. На марке также напечатан детеныш животного, —говорится в заявлении Austrian Post.

Почта Австрии и раньше высмеивала текущие события. В январе она выпустила марку о Brexit с перечеркнутой ранее запланированной датой выхода Великобритании из Европейского Союза, 29 марта 2019 года, и новой датой 31 января 2020 внизу, пошутив над длительными переговорами.