Международная команда ученых на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» обнаружила мощный источник парникового газа на глубине 350 метров в море Лаптевых у побережья РФ.

Этот новый источник парниковых газов может значительно ускорить глобальное потепление, пишет The Guardian.

Исследователи заметили пузырьки газа на поверхности воды. Хотя пока большая часть газа растворяется в воде, количество метана на поверхности моря уже в 4-8 раз превышает норму.

Ученые отмечают, что пока маловероятно, что этот процесс будет иметь серьезное влияние на глобальное потепление, но сам процесс уже начался.

Ранее Геологическая служба США отмечала, что дестабилизация замерзших залежей метана Арктики может стать одним из четырех самых серьезных сценариев климатических изменений.

В течение первых двадцати лет с момента освобождения в атмосферу метан в 80 раз больше влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ.

Команда ученых уже второй год фиксирует кратерообразные залежи в более мелководных частях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, которые выбрасывают на поверхность пузырьки метана.

похоже, первые последствия этого процесса мы можем увидеть уже сейчас ㅡ в этом году море Лаптевых впервые не замерзло в октябре, как это было всегда, прошлой зимой морской лед растаял необычно рано.

Поскольку температура воздуха в мире в последние годы начала значительно повышаться, есть риск, что эти залежи газа начнут высвобождаться и усилят процесс глобального потепления.