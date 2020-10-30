Во время проверки городской ливневой канализационной системы специалистами было выявлено много незаконных подключений.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Таким способом горожане избегали эксплуатации выгребных ям или платы за подключение к канализации. Отмечается, что незаконная врезка не только забивает ливнестоки, но и вредит окружающей среде, поскольку отходы жизнедеятельности без очистки сразу попадают в реку.

Наибольшее количество незаконных подключений к ливневой канализации зафиксировали в микрорайоне Ялты. Однако вместо штрафов людям предложили альтернативу — городские власти инициировали строительство в микрорайоне канализационной станции и коллектора.

— В микрорайоне Ялты много кто подключался как раз именно к ливневой канализации, и штрафовать людей, наверное, было бы неэтично. Сегодня, когда мы уже стоим магистральные сети в этом микрорайоне, люди имеют возможность подключиться к ним. Работа будет приостановлена и максимально будут предоставлены возможности для подключения, — прокомментировал мэр Александр Сенкевич.

Канализацию в Ялтах запустили вчера, 29 октября. Отмечается, что представителям социально незащищенных категорий подключиться к сети можно будет на льготных условиях.

Напомним, весной 2016 года Александр Сенкевич приехал в Ялты и рассказал, когда туда «придет цивилизация».

В 2017 году администрация Заводского района заключила договор с ООО «ВИК ПРОЕКТ» (директор Александр Жак) по выполнению проектных работ на изготовление проектно-сметной документации объекта «Строительство канализации на территории жилого фонда частного сектора в микрорайоне Ялты». Чиновники рассчитывали, что на реализацию проекта уйдет от 6 до 8 месяцев.