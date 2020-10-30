Водители маршрутных такси в Николаеве снова хотят повысить стоимость проезда.
Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
Он добавил, что некоторые водители уже сходят с маршрутов, откзаываясь работать по существующим тарифам.
—Маршрутчики у нас требуют повышения стоимости проезда. Фактически уже сегодня уменьшают количество транспорта и просто уходят с маршрутов. Кто-то когда-то говорил, что там «коррупция», что все хотят работать, но не пускает никого городская власть. Мы пускаем всех, кого угодно. Никогда не требовали денег с кого-либо — пожалуйста, заходите на маршруты, катайте людей, — сказал мэр.
Напомним, что в октябре прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах города до 5 гривен.
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Водители маршрутных такси в Николаеве снова хотят повысить стоимость проезда.
Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
Он добавил, что некоторые водители уже сходят с маршрутов, откзаываясь работать по существующим тарифам.
—Маршрутчики у нас требуют повышения стоимости проезда. Фактически уже сегодня уменьшают количество транспорта и просто уходят с маршрутов. Кто-то когда-то говорил, что там «коррупция», что все хотят работать, но не пускает никого городская власть. Мы пускаем всех, кого угодно. Никогда не требовали денег с кого-либо — пожалуйста, заходите на маршруты, катайте людей, — сказал мэр.
Напомним, что в октябре прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах города до 5 гривен.