Водители маршрутных такси в Николаеве снова хотят повысить стоимость проезда.

Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.

Он добавил, что некоторые водители уже сходят с маршрутов, откзаываясь работать по существующим тарифам.

—Маршрутчики у нас требуют повышения стоимости проезда. Фактически уже сегодня уменьшают количество транспорта и просто уходят с маршрутов. Кто-то когда-то говорил, что там «коррупция», что все хотят работать, но не пускает никого городская власть. Мы пускаем всех, кого угодно. Никогда не требовали денег с кого-либо — пожалуйста, заходите на маршруты, катайте людей, — сказал мэр.

Напомним, что в октябре прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах города до 5 гривен.