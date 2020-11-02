За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За этот период умерли 69 человек (сутками ранее -110), выздоровели 2327 пациентов (сутками ранее – 2513).

Среди заболевших детей – 271, медработников – 255, госпитализировали в больницы 801 человека.

За минувший день в стране сделали 36 587 тестов, из них методом ПЦР – 31 662, методом ИФА – 4925.

С начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 402 194 человека, выздоровели 163 768 пациентов, летальных случаев – 7375, провели ПЦР-тестирований – 3 344 211.