Министерство здравоохранения готовится разворачивать мобильный госпиталь в столичном Дворце спорта.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию Сегодня.

— Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП «Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта, — заявил Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, временные ковидные госпитали нужно разворачивать в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала.

На уточняющий вопрос, есть ли сейчас дополнительное оборудование, врачи, кровати для таких больших площадей, санврач ответил отрицательно, отметив, что главная проблема — с медицинским персоналом.

— На данный конкретный момент — нет. Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, есть табели оснащения, и мы знаем, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить. Вопрос не столько в оборудовании, как в обеспечении медицинским персоналом. С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач — это профессия, которая приобретается годами, — отметил он.

Напомним, на Национальном стадионе в Варшаве идут работы по строительству временной больницы для людей, инфицированных COVID-19.