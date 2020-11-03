В Нидерландах хотят на общенациональном уровне ограничить допустимую скорость движения в населенных пунктах до 30 км/ч с возможным исключением для транзитных трасс.

С такой инициативой выступило большинство парламента страны в лице партий GroenLinks и SGP, сообщает портал Autoweek.

Сейчас максимальная допустимая скорость передвижения в населенных пунктах Нидерландов составляет 50 км/ч. Инициативу снизить допустимую скорость уже поддержал ряд организаций, в том числе Институт исследований безопасности дорожного движения (SWOV). По оценкам SWOV, благодаря снижению допустимой скорости можно предотвратить 22%-31% смертей и травм на дорогах.

— Пешеход или велосипедист, сбитый автомобилем на скорости 50 км/ч, погибнет в 20% случаев, этот показатель падает до 3% при скорости в 30 км/ч, — объясняет Кери Вулсгроув, сотрудник по вопросам политики Европейской федерации велосипедистов.

Против инициативы снизить разрешенную скорость до 30 км/ч ранее выступала министр инфраструктуры Нидерландов Кора ван Ньивенхейзен. Она не видит в этом необходимости, т.к. такой скоростной режим вводится на местном уровне. По ее словам, на 70% дорог населенных пунктов допустимая скорость уже составляет 30 км/ч.