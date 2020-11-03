Коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» призывает горожан не принимать предложения по организации похорон от частных фирм, которые приезжают к людям раньше скорой помощи и полиции.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Такие фирмы незаконно получают от различных служб города конфиденциальную информацию об умерших, их родственниках и адреса. Так как у людей горе они не всегда обращают внимание, откуда частные ритуальные фирмы узнают данную информацию и полагаются на них в вопросах организации похорон. Последние, пользуясь человеческим горем и отчаянием, навязывают совершенно ненужные услуги, и потом людям приходится платить бешеные деньги за похороны родственников, — говорится в сообщении.

На коммунальном предприятии говорят что их главным преимуществом является стоимость похорон, так как предлагаемые КП цены как минимум в два раза ниже, чему частных фирм.

— Если у нас, допустим, стоимость захоронения 7 — 10 тысяч гривен за полноценные похороны: копка могилы, гроб, крест, катафалк, похоронная команда, отпевание, то в частной фирме это будет около 17 — 20 тысяч гривен. К тому же, пытаясь заработать как можно больше денег на своих клиентах, частные ритуальные фирмы используют различные схемы и вместо платы за конкретную услугу, человек может заплатить за нее несколько раз, только потому, что она будет прописана в чеке как несколько различных статей расходов, — отмечают на КП.

Подробный перечнень услуг и их стоимостью на КП «Николаевская ритуальная служба»:

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 1,8 миллиона гривен на содержание кладбищ на протяжении трех месяцев.