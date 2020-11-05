Министерство цифровой трансформации Украины запустило образовательный сериал об искусственном интеллекте.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в сериале идет речь о том, что такое на самом деле искусственный интеллект, какую пользу он приносит, какие риски связаны с использованием технологий и как такие технологии используют украинские и международные компании.

Цель образовательного сериала - объяснить, что происходит с искусственным интеллектом, развенчать популярные мифы и заинтересовать использовать базовые алгоритмы в работе украинских бизнесов.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что искусственный интеллект - это технология, которая уже активно используется во многих сферах жизни, но полноценного понимания о ней у граждан не хватает.

— Существует много примеров использования алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают и врачам, и инженерам, и военным, и другим специалистам. Благодаря образовательному сериалу украинцы смогут ближе ознакомиться с этой увлекательной темой, - заявила она.

Проект реализован в партнерстве и при поддержке Фонда Восточная Европа и Правительства Швейцарии.

Сериал состоит из 4 серий и уже доступен на платформе Дія.Цифрова освіта.