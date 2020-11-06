Директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна анонсировал возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет).
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По его словам, в случае если в Украине не ужесточат карантинные меры, то в конце декабря произойдет возобновление полетов из николаевского аэропорта в Египет.
— Сегодня коронавирус очень тяжело ударил по сфере авиаперевозок, по работе аэропортов по всему миру. Если все будет нормально, не будет локдауна у нас в стране, то мы планируем с конца декабря возобновить полеты на Египет. У нас есть договоренности с туроператором о том, что ближе к новому году, к концу декабря мы полетим в Египет. Мы хотели возобновить полеты еще раньше, но это направление не так популярно в октябре, ноябре. Если не будет никаких запретов, ужесточения карантина, то николаевцы уже на новый год смогут улететь туда отдыхать, — заявил Федор Барна.
Напомним, 1 августа, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).
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Директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна анонсировал возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет).
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По его словам, в случае если в Украине не ужесточат карантинные меры, то в конце декабря произойдет возобновление полетов из николаевского аэропорта в Египет.
— Сегодня коронавирус очень тяжело ударил по сфере авиаперевозок, по работе аэропортов по всему миру. Если все будет нормально, не будет локдауна у нас в стране, то мы планируем с конца декабря возобновить полеты на Египет. У нас есть договоренности с туроператором о том, что ближе к новому году, к концу декабря мы полетим в Египет. Мы хотели возобновить полеты еще раньше, но это направление не так популярно в октябре, ноябре. Если не будет никаких запретов, ужесточения карантина, то николаевцы уже на новый год смогут улететь туда отдыхать, — заявил Федор Барна.
Напомним, 1 августа, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).