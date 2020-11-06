За данный законопроект проголосовали 262 депутата. Его приняли за основу и в целом.

Депутаты дополнили статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ответственностью за отсутствие маски.

Теперь из-за пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без респиратора или защитной маски можно получить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 грн.

Штрафовать смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Напомним, в Министерстве здравоохранения напомнили, как правильно носить маски и в каких случаях они могут быть не эффективными. Маски не могут обеспечить защиту мужчинам, которые имеют бороды или усы.